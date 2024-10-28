У двох областях України застосовано графіки відключення світла: що відомо
У Полтавській та Сумській областях зранку у понеділок, 28 жовтня, ввели графіки аварійних відключень світла. Це пов’язано із тим, що росіяни вчергове завдали удари по об’єктах енергетики.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на АТ "Сумиобленерго" та АТ "Полтаваобленерго".
У Сумській області о 9:06 світло відключили за 5 чергою у Конотопському районі та за 1 і 2 чергою у Роменському районі. У Полтавській області о 9:01 відключення застосовані для жителів Миргородського та Лубенського районів. Відповідні обмеження застосовані за вказівкою "Укренерго".
Згідно з даними Сумської обласної військової адміністрації (ОВА), 28 жовтня росіяни завдали авіаційного удару по авіаційного удару "Шахедами" по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району. Зараз на місці удару тривають відновлювальні роботи.
Перебої зі світлом зранку у понеділок були і в інших районах області, зокрема, у Шосткинському та у Сумах. Внаслідок цього в обласному центрі тролейбуси рухаються з відхиленням від графіків.
РБК-Україна раніше писало, що у ніч на 27 жовтня російські війська здійснили удари по об’єктах енергетики у Роменському районі Сумської області. Внаслідок цього частина області залишилася без світла. Також окупанти здійснили удари по об’єктах енергетики регіону 21 жовтня та 20 жовтня, коли без світла лишилися 37 тис. споживачів.
Також ми розповідали, що 28 жовтня вночі росіяни також атакували Київську область безпілотниками. Протиповітряна оборона збила кілька ворожих цілей, що дозволило уникнути влучань у житлові будинки та критичну інфраструктуру. Постраждалих серед цивільного населення немає. Однак, унаслідок падіння уламків у одному з районів було пошкоджено приватний будинок: вибито вікна та пошкоджено територію навколо, також сталося невелике займання трави, яке оперативно ліквідували.
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