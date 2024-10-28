В двух областях Украины применены графики отключения света: что известно
В Полтавской и Сумской областях с утра в понедельник, 28 октября, ввели графики аварийных отключений света. Это связано с тем, что россияне в очередной раз нанесли удары по объектам энергетики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго" и АО "Полтаваоблэнерго".
В Сумской области в 9:06 свет отключили по 5 очереди в Конотопском районе и по 1 и 2 очередях в Роменском районе. В Полтавской области в 9.01 отключения применены для жителей Миргородского и Лубенского районов. Соответствующие ограничения применены по указанию "Укрэнерго".
Согласно данным Сумской областной военной администрации (ОВА), 28 октября россияне нанесли авиационный удар по авиационному удару "Шахедами" по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района. Сейчас на месте удара продолжаются восстановительные работы.
Перебои со светом утром в понедельник были и в других районах области, в частности, в Шосткинском и Сумах. В результате в областном центре троллейбусы двигаются с отклонением от графиков.
РБК-Украина ранее писало, что в ночь на 27 октября российские войска нанесли удары по объектам энергетики в Роменском районе Сумской области. В результате часть области осталась без света. Также оккупанты нанесли удары по объектам энергетики региона 21 октября и 20 октября, когда без света остались 37 тыс. потребителей.
Также мы рассказывали, что 28 октября ночью россияне атаковали Киевскую область беспилотниками. Противовоздушная оборона сбила несколько враждебных целей, что позволило избежать попаданий в жилые дома и критическую инфраструктуру. Пострадавших посреди гражданского населения нет. Однако в результате падения обломков в одном из районов был поврежден частный дом: выбиты окна и повреждена территория вокруг, также произошло небольшое воспламенение травы, которое оперативно ликвидировали.
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