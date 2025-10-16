У двох областях РФ фіксують проблеми зі світлом після атаки дронів

"Силами ППО відбито масовану атаку безпілотників на об'єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області. Внаслідок падіння уламків у Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП Балашовська зафіксовано загоряння ", - повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

Голова сусідньої Воронезької області Олександр Гусєв також повідомив про відсутність світла в населених пунктах регіону після атаки дронів "у сусідньому регіоні".

"Кілька населених пунктів залишаються без електрики на час аварійних робіт, що почалися після відбиття атаки БПЛА в сусідньому регіоні", - повідомив Гусєв.