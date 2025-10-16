В двух областях РФ фиксируют проблемы со светом после атаки дронов

Электроснабжение нескольких населенных пунктов в Волгоградской и Воронежской областях РФ нарушено после ночной атаки беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Astra.
"Силами ПВО отражена массированная атака беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Вследствие падения обломков в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание", - сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Глава соседней Воронежской области Александр Гусев также сообщил об отсутствии света в населенных пунктах региона после атаки дронов "в соседнем регионе".
"Несколько населенных пунктов остаются без электричества на время аварийных работ, начавшихся после отражения атаки БПЛА в соседнем регионе", - сообщил Гусев.
Напомним, в последнее время дроны атакуют объекты энергетической инфраструктуры на территории различных областей РФ.
Так, утром 27 сентября россияне заявили об атаке дронов на Чувашскую Республику. Было сказано о попадании беспилотника в насосную станцию, но официальных подтверждений со стороны Украины не было.
Мы уже писали, что Украина летом 2025 года возобновила удары по российским НПЗ и нефтепроводам. Слаженная работа сил СБУ и ССО, а также ГУР и СБС суммарно выбила около 20% нефтепереработки в России, что привело к топливному кризису и проблемам с логистикой.