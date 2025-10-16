Фото: у двох областях РФ фіксують проблеми зі світлом після атаки дронів (росЗМІ)

Електропостачання кількох населених пунктів у Волгоградській та Воронезькій областях РФ порушено після нічної атаки безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Astra.