У двох областях РФ фіксують проблеми зі світлом після атаки дронів
Електропостачання кількох населених пунктів у Волгоградській та Воронезькій областях РФ порушено після нічної атаки безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Astra.
"Силами ППО відбито масовану атаку безпілотників на об'єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області. Внаслідок падіння уламків у Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП Балашовська зафіксовано загоряння ", - повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.
Голова сусідньої Воронезької області Олександр Гусєв також повідомив про відсутність світла в населених пунктах регіону після атаки дронів "у сусідньому регіоні".
"Кілька населених пунктів залишаються без електрики на час аварійних робіт, що почалися після відбиття атаки БПЛА в сусідньому регіоні", - повідомив Гусєв.
Що передувало
Нагадаємо, останнім часом дрони атакують об'єкти енергетичної інфраструктури на території різних областей РФ.
Так, вранці 27 вересня росіяни заявили про атаку дронів на Чуваську Республіку. Було сказано про влучання безпілотника в насосну станцію, але офіційних підтверджень з боку України не було.
Ми вже писали, що Україна влітку 2025 року відновила удари по російських НПЗ і нафтопроводах. Злагоджена робота сил СБУ та ССО, а також ГУР та СБС сумарно вибила близько 20% нафтопереробки в Росії, що призвело до паливної кризи та проблем з логістикою.