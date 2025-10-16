Фото: в двух областях РФ фиксируют проблемы со светом после атаки дронов (росСМИ)

Электроснабжение нескольких населенных пунктов в Волгоградской и Воронежской областях РФ нарушено после ночной атаки беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Astra.

"Силами ПВО отражена массированная атака беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Вследствие падения обломков в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание", - сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава соседней Воронежской области Александр Гусев также сообщил об отсутствии света в населенных пунктах региона после атаки дронов "в соседнем регионе". "Несколько населенных пунктов остаются без электричества на время аварийных работ, начавшихся после отражения атаки БПЛА в соседнем регионе", - сообщил Гусев.