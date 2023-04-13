UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Двоє жителів Дніпропетровської області виправдовували окупантів. Їм оголосили підозри

Фото: Двоє жителів Дніпропетровської області виправдовували окупантів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Двоє жителів Дніпропетровської області виправдовували дії армії РФ у соціальних мережах. Правоохоронці виявили їх та оголосили підозри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Жителька Кривого Рогу у соціальній мережі неодноразово поширювала дописи антиукраїнського спрямування. Жінка у своїх постах називала українців "нацистами", бажала успіхів російським військовим у "визволенні від фашизму", а в коментарях возвеличувала російського диктатора Володимира Путіна", - йдеться у повідомленні.

Наразі жінко затримали та помістили під варту. Житель Кам’янського району Дніпропетровської області поширював коментарі з виправдовуванням злочинів військових РФ. Судові експертизи підтвердили той факт, що обидва жителі області заперечували збройну агресію РФ проти України.

Їм повідомили про підозру, наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що мешканка Одеси збирали інформацію про місця дислокації Збройних сил України та планувала її передати окупантам. Правоохоронці виявили її та затримали.

Столичні правоохоронці затримали директора громадської організації, який підробляв росіянам документи. Він допомагав громадянам РФ виїхати за кордон.

Служба безпеки України затримала пропагандиста проросійського політика Віктора Медведчука в Хмельницькому. Він допомагав агресору у війні та закликав "поділити" Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДніпропетровська областьВійська РФВійна в Україні