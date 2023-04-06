В Одесі затримали колаборантку, яка шукала локації укріпрайонів ЗСУ в області

Мешканка Одеси збирали інформацію про місця дислокації Збройних сил України та планувала її передати окупантам. Правоохоронці виявили її та затримали.

"Зловмисницею виявилась мешканка Одеси, яка приховано збирала інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону. Насамперед її цікавили локації укріпрайонів поблизу узбережжя Одеської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для збору закритих відомостей фігурантка створила власний прокремлівський Telegram-канал, на який підписалися декілька сотень "однодумців". На ньому вона закликала своїх читачів робити скриншот в Google Maps із координатами підрозділів українських військ та надсилати їй в особисті повідомлення.

"Отримані відомості зловмисниця планувала переправити російським окупантам. Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами підривної діяльності", - додали в СБУ.

Їй повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування Збройних сил України та обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою.