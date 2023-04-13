Двое жителей Днепропетровской области оправдывали оккупантов. Им объявили подозрения

Два жителя Днепропетровской области оправдывали действия армии РФ в социальных сетях. Правоохранители обнаружили их и объявили подозрения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"Жительница Кривого Рога в социальной сети неоднократно распространяла сообщения антиукраинского толка. Женщина в своих постах называла украинцев "нацистами", желала успехов российским военным в "освобождении от фашизма", а в комментариях возвеличивала российского диктатора Владимира Путина", - говорится в сообщении.
Женщину задержали и поместили под стражу. Житель Каменского района Днепропетровской области распространял комментарии по оправданию преступлений военных РФ. Судебные экспертизы подтвердили тот факт, что оба жителя области отрицали вооруженную агрессию РФ против Украины.
Им сообщили о подозрении, сейчас идет досудебное расследование.
Напомним, что жительница Одессы собирала информацию о местах дислокации Вооруженных сил Украины и планировала ее передать оккупантам. Правоохранители обнаружили ее и задержали.
Столичные стражи порядка задержали директора общественной организации, который подделывал россиянам документы. Он помогал гражданам РФ уехать за границу.
Служба безопасности Украины задержала пропагандиста пророссийского политика Виктора Медведчука в Хмельницком. Он помогал агрессору в войне и призвал "разделить" Украину.
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