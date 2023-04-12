Підробляв документи для росіян. У Києві затримано директора громадської організації

Столичні правоохоронці затримали директора громадської організації, який підробляв росіянам документи. Він допомагав громадянам РФ виїхати за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу головного управління Нацполіції в Києві.

За даними слідства, зловмисник пропонував клієнтам "допомогу" з виїздом за кордон та подальшим працевлаштуванням в іноземних медзакладах.

Серед послуг: видача міжнародних сертифікатів доброчесності, довідки про набутий досвід, рекомендовані листи та сертифікати про успішне закінчення навчальних курсів.

Такі послуги коштували до 3 тисяч доларів. Сума залежала від кількості необхідних документів - від посвідки на підтвердження медичної практики до "повного пакета" з міжнародними зразками. В місяць така діяльність приносила до 100 тисяч доларів.

"У рамках кримінального провадження було проведено 16 обшуків: за адресою розташування підприємства та місцем мешкання фігуранта. Вилучено підроблені документи, печатки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнову бухгалтерію, пристрої для виготовлення відтиску печаток та інші докази злочинної діяльності. Під час обшуків поліцейські вилучили фіктивні документи та печатки, комп’ютерну техніку та інші речові докази", - йдеться в повідомленні.

Слідчі повідомили організатору про підозру у скоєнні злочинів, передбачених трьома статтями ККУ: ч. 3 ст. 190 - шахрайство, ч. 1 ст. 353 - самовільне присвоєння владних повноважень та ч. 3 ст. 358 - підроблення офіційного документа, за попередньою змовою групою осіб.

Зловмиснику повідомлено про підозру, йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Фото: правоохоронці затримали директора ГО в столиці, який підробляв документи для росіян (kyiv.npu.gov.ua)