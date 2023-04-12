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Закликав до "поділу" України. Затримано пропагандиста Медведчука

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Хмальницький, Середа 12 квітня 2023 14:29
Закликав до "поділу" України. Затримано пропагандиста Медведчука Фото: СБУ затримала пропагандиста Медведчука (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України затримала пропагандиста проросійського політика Віктора Медведчука в Хмельницькому. Він допомагав агресору у війні та закликав "поділити" Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Ще до початку повномасштабного вторгнення він входив до пулу політичних піарників, які працювали на Медведчука. Встановлено, що фігурант займався "розкруткою" медійного образу поплічника кремля як "миротворця", якого "чують" у Москві", - йдеться в повідомленні.

Для цього регулярно публікував свої дописи на пропагандистських інтернет-платформах. У 2020 році він добровільно почав працювати на російське інформагентство "News-front", зареєстроване у тимчасово окупованому Криму.

Після початку повномасштабного вторгнення злочинець був у Хмельницькому і звідти поширював публікації, в яких ставив під сумнів існування української держави у міжнародно визнаних кордонах.

Також він займався дискредитацією Сил оборони та поширював фейки про внутрішньо-політичну обстановку в Україні.

Під час обшуків в домівці у Хмельницькому виявили комп’ютерну техніку і мобільні телефони, які він використовував у злочинних діях.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Нагадаємо, СБУ оголосила в розшук дружину зрадника-Медведчука.

Також раніше ми писали про те, що минулого тижня "політологу" Медведчука, який переховувався у Криму, повідомили про підозру

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Віктор Медведчук Служба безпеки України
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