Двое министров Британии собираются в отставку из-за Brexit

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Министр международного развития и министр труда Великобритании собирается в отставку

В Великобритании двое министров готовы уйти в отставку в связи с выходом страны из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщил политический корреспондент The Telegraph Кристофер Хоуп, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента.

По его словам, речь идет о министре международного развития Пенни Мордонта и министре труда и пенсий Эстер Макви. Информацию об отставках министров корреспонденту сообщили в источники в британском правительстве.

"Один министр сообщил мне, что двое членов правительства уйдут в отставку. На мой вопрос "кто?" он ответил: Пенни Мордонт и Эстер Макви", - написал Хоуп.

Ранее британские СМИ уже писали о возможных отставках министров. Отмечалось, что они оставят свою должность, если увидят в соглашении о выходе Великобритании из Евросоюза слишком много компромиссов со стороны Лондона.

Напомним, недавно первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что проект соглашения о Brexit между Великобританией и ЕС будет иметь разрушительное влияние на рабочие места и инвестиции в Шотландии.

Добавим, что после Brexit Британия войдет в перечень стран, граждане которых могут въезжать в ЕС без виз. В этом списке, в частности, являются США, Япония, Южная Корея, Австралия.