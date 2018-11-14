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Після Brexit британці зможуть відвідувати країни ЄС без віз

Новини » Політика    14.11.2018 - 11:37
Після Brexit британці зможуть відвідувати країни ЄС без віз
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Однак, громадяни Британії можуть перебувати у країнах ЄС не більше 90 днів

Колегія комісарів Європейської комісії вирішила, що після виходу Британії зі складу Європейського союзу (Brexit) британцям не треба буде віза для того, щоб відвідувати країни ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Як зазначається, після Brexit Британія увійде до переліку країн, громадяни яких можуть в’їжджати до ЄС без віз. У цьому списку, зокрема, є США, Японія, Південна Корея, Австралія.

Раніше у Британії заявили, що після Brexit жителі країн ЄС також зможуть відвідувати Сполучене Королівство без віз.

Водночас, у Єврокомісії запровадили деякі зміни в умови, на яких британці можуть відвідувати країни ЄС. Так, із 29 березня 2019 року громадяни Британії можуть перебувати у країнах ЄС не більше 90 днів. При цьому, термін дії паспорта при в’їзді повинен завершуватися не раніше ніж за три місяці.

Крім того, у британців на кордоні запитуватимуть, чи мають вони достатньо коштів для своєї поїздки та повернення додому (наприклад, на квиток у зворотній бік). Також безвізовий в’їзд буде заборонений для британців, які працюють у Європейському союзі.

Нагадаємо, вчора, 13 листопада, Лондон і Брюссель погодили на технічному рівні договір про умови виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського союзу (Brexit). 

За словами британського міністра з питання Brexit Домініки Рааба, угода про вихід Великобританії з ЄС буде затверджена до 21 листопада.

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