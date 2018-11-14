Двоє міністрів Британі збираються у відставку через Brexit

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Міністр з міжнародного розвитку та міністр праці Британії збирається у відставку

У Великій Британії двоє міністрів готові піти у відставку у зв'язку із виходом країни із Європейського союзу (Brexit). Про це повідомив політичний кореспондент The Telegraph Крістофер Хоуп, передає РБК-Україна із посиланням на Twitter кореспондента.

За його словами, йдеться про міністра з міжнародного розвитку Пенні Мордонта та міністра праці та пенсій Естер Макві. Інформацію про відставки міністрів кореспонденту повідомили в джерела в британському уряді.

"Один міністр повідомив мені, що двоє членів уряду підуть сьогодні у відставку. На моє запитання "хто?" він відповів: Пенні Мордонт та Естер Макві", - написав Хоуп.

Раніше британські ЗМІ вже писали про можливі відставки міністрів. Зазначалося, що вони залишать свою посади, якщо побачать в угоді про вихід Великої Британії з Євросоюзу забагато компромісів з боку Лондона.

Нагадаємо, нещодавно перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що проект угоди про Brexit між Великобританією і ЄС буде мати руйнівний вплив на робочі місця та інвестиції в Шотландії.

Додамо, що після Brexit Британія увійде до переліку країн, громадяни яких можуть в’їжджати до ЄС без віз. У цьому списку, зокрема, є США, Японія, Південна Корея, Австралія.