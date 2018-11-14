ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Шотландія попереджає про руйнівні наслідки угоди про Brexit

Новини » Політика    14.11.2018 - 17:21
Шотландія попереджає про руйнівні наслідки угоди про Brexit
Фото: Нікола Стерджен (flickr.com/firstministerofscotland)

Перший міністр Шотландії повідомила, що пропозиції виводять Шотландію з єдиного ринку ЄС

Проект угоди про Brexit між Великобританією і ЄС буде мати руйнівний вплив на робочі місця та інвестиції в Шотландії. Про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВВС.

Перший міністр Шотландії повідомила, що пропозиції виводять Шотландії з єдиного ринку ЄС, в той час як Північна Ірландія фактично залишиться там.

"Угода виводить Шотландії з єдиного ринку, що вже само по собі погано. Але на додаток ми змушені будемо конкурувати за інвестиції та робочі місця з Північною Ірландією, яка фактично залишиться на єдиному ринку", - сказала вона.

Стерджен додала, що з того, що вона знає про цю угоду, вона передбачає "найгірший з усіх можливих світів для Шотландії".

"Воно було б згубним для робочих місць і інвестицій в Шотландію, і це не те, що будь-повинен бути готовий прийняти", - додала вона.

Нагадаємо, вчора, 13 листопада, Лондон і Брюссель погодили на технічному рівні договір про умови виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського союзу (Brexit).

Після Brexit британці зможуть відвідувати країни ЄС без віз Британія допускає укладення угоди щодо Brexit протягом двох днів
Новини України ШотландияBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся