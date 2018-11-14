Шотландія попереджає про руйнівні наслідки угоди про Brexit

Фото: Нікола Стерджен (flickr.com/firstministerofscotland)

Перший міністр Шотландії повідомила, що пропозиції виводять Шотландію з єдиного ринку ЄС

Проект угоди про Brexit між Великобританією і ЄС буде мати руйнівний вплив на робочі місця та інвестиції в Шотландії. Про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВВС.

Перший міністр Шотландії повідомила, що пропозиції виводять Шотландії з єдиного ринку ЄС, в той час як Північна Ірландія фактично залишиться там.

"Угода виводить Шотландії з єдиного ринку, що вже само по собі погано. Але на додаток ми змушені будемо конкурувати за інвестиції та робочі місця з Північною Ірландією, яка фактично залишиться на єдиному ринку", - сказала вона.

Стерджен додала, що з того, що вона знає про цю угоду, вона передбачає "найгірший з усіх можливих світів для Шотландії".

"Воно було б згубним для робочих місць і інвестицій в Шотландію, і це не те, що будь-повинен бути готовий прийняти", - додала вона.

Нагадаємо, вчора, 13 листопада, Лондон і Брюссель погодили на технічному рівні договір про умови виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського союзу (Brexit).