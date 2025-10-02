ua en ru
Зеленський розповів, які плани щодо України Путін озвучив Трампу

Данія, Четвер 02 жовтня 2025 18:50
Зеленський розповів, які плани щодо України Путін озвучив Трампу Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом, надав йому неправдиву інформацію щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського лідера Володимира Зеленського на пресконференції у Данії.

За його словами, російський диктатор під час спілкування з Дональдом Трампом заявив, що армія РФ нібито окуповує територію України.

Він також озвучив Трампу, що російські загарбники за місяць нібито будуть у Покровську.

Ба більше, через два місяці, за словами російського диктатора, РФ захопить трохи не весь Схід України, після чого піде на Харків, Дніпро і Київ.

"Вони демонстрували якісь мапи, дуже дивні схеми, я бачив багато чого. І необхідно ці наративи руйнувати. І саме це наші військові роблять, і саме це робить наша дипломатична команда", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, американському лідеру Дональду Трампу набридли постійні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним про Україну, оскільки вони не дають жодного результату.

Зазначимо, після зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку Дональд Трамп написав у соцмережах, що Україна може повернути всі свої тимчасово окуповані росіянами території.

За словами президента Сполучених Штатів, такий варіант розвитку подій можливий у тому разі, якщо Україну підтримає Європейський Союз.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що думка Дональда Трампа змінилася саме після зустрічі з українськими представниками.

