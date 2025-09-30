Трамп втомився від нескінченних переговорів із Путіним, - президент Естонії

Президенту США Дональду Трампу набридли постійні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним про Україну, оскільки результату вони не дають.

Про це заявив президент Естонії Алар Каріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees .

Естонський лідер наголосив, що справжня перемога для Європи, ймовірно, настане тільки після того, як закінчиться війна РФ проти України і європейські країни зможуть відчути мир.

За словами Каріса, у позиції Трампа щось почало непомітно змінюватися.

"Американський президент теж втомився від цих нескінченних переговорів із Путіним", - вважає він.

Каріс додав, що зараз питання в тому, чи змінять щось можливі наступні зустрічі або переговори президента США з Путіним.

"Але таке відчуття, що десь цю межу вже перейдено", - додав президент, згадавши рішення Трампа дозволити Україні наносити удари американською зброєю по території Росії.