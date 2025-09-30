Трамп втомився від нескінченних переговорів із Путіним, - президент Естонії
Президенту США Дональду Трампу набридли постійні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним про Україну, оскільки результату вони не дають.
Про це заявив президент Естонії Алар Каріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.
Естонський лідер наголосив, що справжня перемога для Європи, ймовірно, настане тільки після того, як закінчиться війна РФ проти України і європейські країни зможуть відчути мир.
За словами Каріса, у позиції Трампа щось почало непомітно змінюватися.
"Американський президент теж втомився від цих нескінченних переговорів із Путіним", - вважає він.
Каріс додав, що зараз питання в тому, чи змінять щось можливі наступні зустрічі або переговори президента США з Путіним.
"Але таке відчуття, що десь цю межу вже перейдено", - додав президент, згадавши рішення Трампа дозволити Україні наносити удари американською зброєю по території Росії.
Позиція Трампа змінилася
Нагадаємо, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку президент США Дональд Трамп написав у соцмережах, що Україна може повернути тимчасово окуповані росіянами території.
За словами Трампа, такий варіант розвитку подій можливий у тому разі, якщо Україну підтримає Євросоюз.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що думка Трампа змінилася саме після зустрічі з представниками України.