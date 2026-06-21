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Дві великі теми. Венс назвав головну мету перемовин з Іраном у Швейцарії

07:46 21.06.2026 Нд
2 хв
Яких зрушень планує досягти Джей Ді Венс за один-два дні?
aimg Катерина Коваль
Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)

Під час майбутніх переговорів з Іраном у Швейцарії головними пріоритетами США будуть визначення структури діалогу, досягнення прогресу в ядерних питаннях та припинення вогню в Лівані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN, який цитує заяву віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса.

Перед своїм відльотом до Швейцарії віцепрезидент зазначив, що розраховує на просування у переговорах щодо поводження з іранськими ядерними матеріалами. За його словами, американська сторона залучить до процесу як вище політичне керівництво, так і технічних фахівців.

"На чолі процесу стоятиме політичне керівництво вищого рівня, а технічна команда, очевидно, залишатиметься безпосередньо на місці", - пояснив Джей Ді Венс.

Він уточнив, що сам зможе перебувати у Швейцарії лише один або два дні, проте сподівається за цей час досягти зрушень у питанні контролю за ядерними матеріалами Ірану.

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Другим критично важливим питанням американська сторона вважає досягнення припинення вогню в Лівані, який знову опинився під ракетними обстрілами з боку Ізраїлю. Венс наголосив, що поточне загострення є процесом, яким Сполученим Штатам "доведеться керувати у безперервному режимі".

"Це дві великі теми, на яких ми будемо зосереджені. Я впевнений, що іранська сторона також матиме питання, які вона захоче обговорити", - підсумував віцепрезидент США.

Нагадаємо, раніше Білий дім заявляв, що віцепрезидент Джей Ді Венс відклав свій візит до Швейцарії для проведення нового раунду переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.

Перед цим Венс з'явився в Білому домі та захистив перед журналістами рамкову угоду з Іраном, яку критикують деякі американські конгресмени.

Раніше віцепрезидент США також зазначав, що Вашингтон дуже близький до фінальної угоди, яка б повністю вирішила проблему ядерної програми Ірану, та оцінював шанси укласти її до кінця року як високі.

За його словами, головною метою США є саме досягнення довгострокових ядерних домовленостей. Водночас Венс відкрито визнавав, що у цьому питанні інтереси Вашингтона та Єрусалима щодо Ірану можуть розходитися, оскільки американська позиція - це не зовсім те, чого прагне прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

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