Две важные темы. Венс назвал главную цель переговоров с Ираном в Швейцарии

В ходе предстоящих переговоров с Ираном в Швейцарии главными приоритетами США станут определение структуры диалога, достижение прогресса в ядерных вопросах и прекращение огня в Ливане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN, который цитирует заявление вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса.
Перед вылетом в Швейцарию вице-президент отметил, что рассчитывает на прогресс в переговорах по вопросу обращения с иранскими ядерными материалами. По его словам, американская сторона привлечет к процессу как высшее политическое руководство, так и технических специалистов.
"Во главе процесса будет стоять политическое руководство высшего уровня, а техническая команда, очевидно, останется непосредственно на месте", - пояснил Джей Ди Венс.
Он уточнил, что сам сможет находиться в Швейцарии лишь один или два дня, однако надеется за это время добиться сдвигов в вопросе контроля над ядерными материалами Ирана.
Вторым критически важным вопросом американская сторона считает достижение прекращения огня в Ливане, который вновь оказался под ракетными обстрелами со стороны Израиля. Венс подчеркнул, что нынешнее обострение ситуации - это процесс, которым Соединенным Штатам "придется управлять в непрерывном режиме".
"Это две важные темы, на которых мы сосредоточимся. Я уверен, что у иранской стороны также будут вопросы, которые она захочет обсудить", - подытожил вице-президент США.
Напомним, ранее Белый дом заявлял, что вице-президент Джей Ди Венс отложил свой визит в Швейцарию для проведения нового раунда переговоров с Ираном по поводу его ядерной программы.
Перед этим Венс появился в Белом доме и выступил перед журналистами в защиту рамочного соглашения с Ираном, которое подвергается критике со стороны некоторых американских конгрессменов.
Ранее вице-президент США также отмечал, что Вашингтон очень близок к заключению окончательного соглашения, которое полностью решило бы проблему ядерной программы Ирана, и оценивал шансы заключить его до конца года как высокие.
По его словам, главной целью США является именно достижение долгосрочных ядерных договоренностей. В то же время Венс открыто признавал, что в этом вопросе интересы Вашингтона и Иерусалима в отношении Ирана могут расходиться, поскольку американская позиция - это не совсем то, к чему стремится премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.