ua en ru
Нд, 14 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Венс відповів, коли ухвалить рішення про можливу участь у виборах президента США

20:55 14.06.2026 Нд
2 хв
Що сказав Венс про можливу участь у виборах президента?
aimg Едуард Ткач
Венс відповів, коли ухвалить рішення про можливу участь у виборах президента США Фото: Джей Ді Венс (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що поки не ухвалив рішення про участь у виборах президента 2028 року. Однак він зовсім скоро повернеться до цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для CBS News.

За словами Венса, він разом із дружиною повернеться до питання про можливу участь у президентських перегонах пізніше цього року, після проміжних виборів до Конгресу США.

І хоч чиновник ще не ухвалив рішення, чи варто йому домагатися висунення від Республіканської партії на пост президента, Венс очікує, що президент США Дональд Трамп підтримає будь-яке його рішення.

"Я анітрохи не сумніваюся, що президент США всіляко підтримає будь-яке рішення, яке я в кінцевому підсумку прийму. Але ми ще не обговорювали, яким саме воно буде", - сказав віцепрезидент США.

Читайте також: Рейтинг Трампа пробив дно за останні 16 років серед президентів США, - The Economist

За словами Венса, наразі політичне майбутнє не є для нього першорядним завданням, оскільки зараз він зосереджений на роботі в адміністрації.

Також він додав, що сам ніколи не ініціює розмови з Трампом про своє політичне майбутнє.

"Я ніколи не піднімаю цю тему. Але, звичайно, президент часто про це говорить, іноді публічно, іноді приватно. Знаєте, президент - політичний діяч. Він обожнює цю справу. Він дуже цим захоплений", - розповів чиновник.

На запитання про те, чи підштовхує Трамп його до участі в президентських перегонах, Венс сказав таке:

"Це не можна назвати ні підтримкою, ні відмовою. Просто... Він ніби говорить об'єм, наприклад: "Що станеться? Як нам зберегти свій успіх? Що це означає для майбутнього?". Це скоріше розмова в такому ключі. Ми обговорюємо це, але не в подробицях. Тому що, знову ж таки, я думаю, що ми обидва зосереджені на теперішньому моменті", - резюмував Венс.

Що ще відомо

Нагадаємо, кілька тижнів тому в ЗМІ з'явилася інформація, що в розмовах із помічниками Трамп дедалі частіше почав запитувати себе, чи є у віцепрезидента США Джей Ді Венса все необхідне, щоб стати кандидатом на пост президента США від Республіканської партії.

Сам президент, відповідаючи на це запитання, зазвичай відповідає, що він "не так вже й упевнений". За словами співрозмовників NYT, Трамп не вважає Венса очевидним і безальтернативним наступником, а розглядає питання як відкрите.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Джей Ді Венс
Новини
США та Іран підпишуть угоду в найближчі 2-3 години, - Трамп
США та Іран підпишуть угоду в найближчі 2-3 години, - Трамп
Аналітика
"Українці тепер сплять на 40 хвилин менше": як війна б'є по здоров'ю та провокує хвороби
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Українці тепер сплять на 40 хвилин менше": як війна б'є по здоров'ю та провокує хвороби