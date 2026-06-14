Венс відповів, коли ухвалить рішення про можливу участь у виборах президента США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що поки не ухвалив рішення про участь у виборах президента 2028 року. Однак він зовсім скоро повернеться до цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для CBS News .

За словами Венса, він разом із дружиною повернеться до питання про можливу участь у президентських перегонах пізніше цього року, після проміжних виборів до Конгресу США.

І хоч чиновник ще не ухвалив рішення, чи варто йому домагатися висунення від Республіканської партії на пост президента, Венс очікує, що президент США Дональд Трамп підтримає будь-яке його рішення.

"Я анітрохи не сумніваюся, що президент США всіляко підтримає будь-яке рішення, яке я в кінцевому підсумку прийму. Але ми ще не обговорювали, яким саме воно буде", - сказав віцепрезидент США.

За словами Венса, наразі політичне майбутнє не є для нього першорядним завданням, оскільки зараз він зосереджений на роботі в адміністрації.

Також він додав, що сам ніколи не ініціює розмови з Трампом про своє політичне майбутнє.

"Я ніколи не піднімаю цю тему. Але, звичайно, президент часто про це говорить, іноді публічно, іноді приватно. Знаєте, президент - політичний діяч. Він обожнює цю справу. Він дуже цим захоплений", - розповів чиновник.

На запитання про те, чи підштовхує Трамп його до участі в президентських перегонах, Венс сказав таке:

"Це не можна назвати ні підтримкою, ні відмовою. Просто... Він ніби говорить об'єм, наприклад: "Що станеться? Як нам зберегти свій успіх? Що це означає для майбутнього?". Це скоріше розмова в такому ключі. Ми обговорюємо це, але не в подробицях. Тому що, знову ж таки, я думаю, що ми обидва зосереджені на теперішньому моменті", - резюмував Венс.