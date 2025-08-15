UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Дві нагороди та історичне досягнення: Україна серед лідерів медального заліку на Всесвітніх іграх-2025

Фото: Анатолій Новописьменний на Всесвітніх іграх (facebook.com/minmolodsport)
Автор: Андрій Костенко

У китайському Ченду завершився восьмий змагальний день Всесвітніх ігор-2025. Українська збірна поповнила свій медальний залік двома нагородами та утримала позицію в топ-3 загального заліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Досягнення восьмого дня

"Золото" у чоловічому пауерліфтингу у силовому двоборстві хевівейту здобув чотириразовий чемпіон світу Анатолій Новописьменний. Ще одну нагороду, але вже бронзову, принесли Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда, які виграли першу в історії України медаль Всесвітніх ігор у спортивній аеробіці, виступивши в змішаних парах.

Близьким до подіуму був і Тарас Мельничук – він посів четверте місце у пауерліфтингу в суперхевівейті, відставши від бронзового призера француза Ніколя Пейро всього на 0,04 бала.

Усі медалі України 15 серпня:

"Золото"

  • Анатолій Новописьменний (пауерлифтинг, важка категорія)

"Бронза"

  • Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда (спортивна аеробіка, змішана пара)

Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда (фото: facebook.com/minmolodsport)

Що у медальному заліку

За два дні до завершення форуму в активі України 35 медалей: 15 золотих, 9 срібних та 11 бронзових. "Синьо-жовті" залишаються третіми, поступаючись Німеччині за кількістю срібних та бронзових нагород.

Всесвітні ігри-2025, медальний залік, топ-5

  1. Китай – 27 золотих + 9 срібних + 7 бронзових = 43 нагород
  2. Німеччина – 15 + 14 + 14 = 43
  3. Україна – 15 + 9 + 11 = 35
  4. Італія – 12 + 20 + 18 = 50
  5. Франція – 10 + 11 + 13 = 34
Читайте РБК-Україна в Google News
СпортсменипауэрлифтингЗбірна України