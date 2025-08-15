Две награды и историческое достижение: Украина среди лидеров медального зачета на Всемирных играх-2025

В китайском Чэнду завершился восьмой соревновательный день Всемирных игр-2025. Украинская сборная пополнила свой медальный зачет двумя наградами и удержала позицию в топ-3 общего зачета.
"Золото" в мужском пауэрлифтинге в силовом двоеборье хевивейта получил четырехкратный чемпион мира Анатолий Новописьменный. Еще одну награду, но уже бронзовую, принесли Анастасия Курашвили и Станислав Галайда, которые выиграли первую в истории Украины медаль Всемирных игр в спортивной аэробике, выступив в смешанных парах.
Близким к подиуму был и Тарас Мельничук - он занял четвертое место в пауэрлифтинге в суперхевивейте, отстав от бронзового призера француза Николя Пейро всего на 0,04 балла.
Все медали Украины 15 августа:
"Золото"
"Бронза"
Анастасия Курашвили и Станислав Галайда (фото: facebook.com/minmolodsport)
За два дня до завершения форума в активе Украины 35 медалей: 15 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых. "Сине-желтые" остаются третьими, уступая Германии по количеству серебряных и бронзовых наград.
Всемирные игры-2025, медальный зачет, топ-5
