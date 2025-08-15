Две награды и историческое достижение: Украина среди лидеров медального зачета на Всемирных играх-2025

Достижения восьмого дня

"Золото" в мужском пауэрлифтинге в силовом двоеборье хевивейта получил четырехкратный чемпион мира Анатолий Новописьменный. Еще одну награду, но уже бронзовую, принесли Анастасия Курашвили и Станислав Галайда, которые выиграли первую в истории Украины медаль Всемирных игр в спортивной аэробике, выступив в смешанных парах.

Близким к подиуму был и Тарас Мельничук - он занял четвертое место в пауэрлифтинге в суперхевивейте, отстав от бронзового призера француза Николя Пейро всего на 0,04 балла.

Все медали Украины 15 августа:

"Золото"

Анатолий Новописьменный (пауэрлифтинг, тяжелая категория)

"Бронза"

Анастасия Курашвили и Станислав Галайда (спортивная аэробика, смешанная пара)

Анастасия Курашвили и Станислав Галайда (фото: facebook.com/minmolodsport)

Что в медальном зачете

За два дня до завершения форума в активе Украины 35 медалей: 15 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых. "Сине-желтые" остаются третьими, уступая Германии по количеству серебряных и бронзовых наград.

Всемирные игры-2025, медальный зачет, топ-5