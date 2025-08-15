ua en ru
Новописьменний виграв золото для України на Всесвітніх іграх-2025 у паверліфтингу

П'ятниця 15 серпня 2025 12:36
UA EN RU
Новописьменний виграв золото для України на Всесвітніх іграх-2025 у паверліфтингу Анатолій Новописьменний - чемпіон Всесвітніх ігор-2025 з паверліфтингу (фото: facebook.com/minmolodsport)
Автор: Катерина Урсатій

Український спортсмен Анатолій Новописьменний здобув чергову золоту медаль для України на Всесвітніх іграх-2025, перемігши у змаганнях з паверліфтингу в категорії "хевівейт".

Про результати змагань повідомляє РБК-Україна.

Новописьменний тріумфує у хевівейті

Анатолій Новописьменний став чемпіоном Всесвітніх ігор-2025 у паверліфтингу серед важковаговиків.

За підсумками виступу український атлет набрав 119.41 очок, випередивши шведа Густава Хедлунда майже на три бали. Третє місце також дісталося шведу Емілю Норлінгу.

Завдяки цій перемозі Україна продовжує утримувати третю позицію в загальному медальному заліку змагань, маючи на рахунку 34 нагороди: 15 золотих, 9 срібних та 10 бронзових медалей.

Новописьменний виграв золото для України на Всесвітніх іграх-2025 у паверліфтингу

Анатолій Новописьменний (фото: facebook.com/minmolodsport)

Українські спортсмени демонструють силу та техніку

Напередодні українські кікбоксери здобули нові медалі. Дарина Іванова та Аліна Мартинюк тріумфували у поєдинках за бронзу, тоді як Гліб Мазур став чемпіоном у категорії до 63,5 кг, а Роман Щербаков виборов золото у вазі понад 91 кг.

Чергові нагороди здобули й самбісти. Олександр Воропаєв завоював бронзу у ваговій категорії до 64 кг, а також став чемпіоном у командних змаганнях разом з Анатолієм Волошиновим, Петром Давиденком, Андрієм Кучеренком і Владиславом Руднєвим.

Про чемпіона - Анатолія Новописьменного

Атлет є триразовим чемпіоном світу з класичного пауерліфтингу та неодноразовий призер чемпіонатів Європи і світу.

Раніше писали, що Україна серед лідерів медального заліку на Всесвітніх іграх-2025.

Також читайте, скільки золотих медалей здобули українці з кікбоксингу на іграх-2025.

А ще вам буде цікаво, від чого довелося відмовитися "золотому" призеру Всесвітніх ігор з карате, щоб досягнути такого результату.

