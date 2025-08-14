Ще одне "золото" для України: Роман Щербатюк виграв Всесвітні ігри-2025 з кікбоксингу
Україна здобула ще одну медаль на Всесвітніх іграх-2025 у китайському Ченду – Роман Щербатюк впевнено переміг у фіналі кікбоксингу у ваговій категорії понад 91 кг.
Про результат змагань повідомляє РБК-Україна.
Роман Щербатюк переміг у фіналі
Український кікбоксер завоював золоту медаль Ігорах-2025, що проходять у китайському Ченду. У вирішальному бою у категорії понад 91 кг 28-річний спортсмен здолав турка Еміна Озера з рахунком 3:0.
Цей тріумф став другим поспіль для України у фіналах з кікбоксингу в Ченду. Раніше чемпіонський титул виборов Гліб Мазур, який також піднявся на найвищу сходинку п’єдесталу.
Для Щербатюка це вже друга нагорода Всесвітніх ігор, адже у 2022 році він здобув бронзу.
Також напередодні українки Дарина Іванова та Аліна Мартинюк відзначилися перемогами у поєдинках за бронзові медалі з кікбоксингу WAKO.
Українська збірна у медальному заліку
Виступи українських спортсменів у Ченду приносять вражаючі результати.
Загалом у скарбничці нашої збірної вже 13 золотих, 9 срібних та 9 бронзових нагород.
З таким доробком команда посідає третє місце у загальному медальному заліку, зберігаючи шанси піднятися ще вище.
Раніше ми повідомляли, як "синьо-жовті" здобули 3 золоті нагороди з бойового самбо на Іграх-2025.
Також ми писали скільки українців і в яких видах спорту змагаються на Всесвітніх іграх у Китаї.
А ще вам буде цікаво, від чого довелося відмовитися "золотому" призеру Всесвітніх ігор з карате, щоб досягнути такого результату.