Сенсація на Всесвітніх іграх: Україна має першу в історії медаль у спортивній аеробіці

П'ятниця 15 серпня 2025 15:39
Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда посіли третє місце на"Всесвітніх іграх-2025" (фото: facebook.com/minmolodsport)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України вперше в історії здобула медаль у спортивній аеробіці на Всесвітніх іграх. У змаганнях змішаних пар Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда посіли третє місце, подарувавши країні 11-ту медаль.

Про результати змагань повідомляє РБК-Україна.

Українська пара пробилася у фінал

Збірна України досягла історичного успіху на Всесвітніх іграх-2025 у спортивній аеробіці, коли змішана пара Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда виборола "бронзу".

Українські спортсмени розпочали свій виступ у кваліфікації, де змагалися шість команд.

Для виходу у фінал необхідно було потрапити у топ-4, і Курашвілі з Галайдою набрали 18.900 балів, посівши останнє прохідне місце, випередивши найближчих суперників з Бразилії на 1.350 балів.

Фінал та боротьба за подіум

У фінальній частині турніру українська пара змагалася з командами Італії, Азербайджану та Японії.

За свій виступ Анастасія та Станіслав отримали 18.900 балів, зокрема 3.150 за складність, 8.750 за артистизм та 7.000 за виконання.

Це дозволило їм випередити пару з Італії на 1.5 бала та відстати від дуету з Азербайджану, що завоював "срібло", лише на 0.850 бала.

Перемогу здобули спортсмени з Японії з результатом 20.150 балів, а "срібло" дісталося Азербайджану з 19.750 балів.

Сенсація на Всесвітніх іграх: Україна має першу в історії медаль у спортивній аеробіці

Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда посіли третє місце у спортивній аеробіці на Всесвітніх іграх (фото: facebook.com/minmolodsport)

Історичний результат для України

Ця медаль стала першою в історії України у спортивній аеробіці на Всесвітніх іграх та одночасно 11-ю "бронзою" для України на Всесвітніх іграх-2025. Загалом українські спортсмени здобули вже 35 медалей: 15 золотих, 9 срібних та 11 бронзових.

Де дивитися Всесвітні ігри-2025

"Суспільне Спорт" є ексклюзивним транслятором Всесвітніх ігор-2025 в Україні, а перегляд трансляцій доступний на платформах "Суспільне Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного".

Раніше писали, що Україна серед лідерів медального заліку на Всесвітніх іграх-2025.

Також читайте, скільки золотих медалей здобули українці з кікбоксингу на іграх-2025.

А ще вам буде цікаво, від чого довелося відмовитися "золотому" призеру Всесвітніх ігор з карате, щоб досягнути такого результату.

