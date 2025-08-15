Дві нагороди та історичне досягнення: Україна серед лідерів медального заліку на Всесвітніх іграх-2025
У китайському Ченду завершився восьмий змагальний день Всесвітніх ігор-2025. Українська збірна поповнила свій медальний залік двома нагородами та утримала позицію в топ-3 загального заліку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Досягнення восьмого дня
"Золото" у чоловічому пауерліфтингу у силовому двоборстві хевівейту здобув чотириразовий чемпіон світу Анатолій Новописьменний. Ще одну нагороду, але вже бронзову, принесли Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда, які виграли першу в історії України медаль Всесвітніх ігор у спортивній аеробіці, виступивши в змішаних парах.
Близьким до подіуму був і Тарас Мельничук – він посів четверте місце у пауерліфтингу в суперхевівейті, відставши від бронзового призера француза Ніколя Пейро всього на 0,04 бала.
Усі медалі України 15 серпня:
"Золото"
- Анатолій Новописьменний (пауерлифтинг, важка категорія)
"Бронза"
- Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда (спортивна аеробіка, змішана пара)
Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда (фото: facebook.com/minmolodsport)
Що у медальному заліку
За два дні до завершення форуму в активі України 35 медалей: 15 золотих, 9 срібних та 11 бронзових. "Синьо-жовті" залишаються третіми, поступаючись Німеччині за кількістю срібних та бронзових нагород.
Всесвітні ігри-2025, медальний залік, топ-5
- Китай – 27 золотих + 9 срібних + 7 бронзових = 43 нагород
- Німеччина – 15 + 14 + 14 = 43
- Україна – 15 + 9 + 11 = 35
- Італія – 12 + 20 + 18 = 50
- Франція – 10 + 11 + 13 = 34