Дві нагороди та історичне досягнення: Україна серед лідерів медального заліку на Всесвітніх іграх-2025

У китайському Ченду завершився восьмий змагальний день Всесвітніх ігор-2025. Українська збірна поповнила свій медальний залік двома нагородами та утримала позицію в топ-3 загального заліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

Досягнення восьмого дня

"Золото" у чоловічому пауерліфтингу у силовому двоборстві хевівейту здобув чотириразовий чемпіон світу Анатолій Новописьменний. Ще одну нагороду, але вже бронзову, принесли Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда, які виграли першу в історії України медаль Всесвітніх ігор у спортивній аеробіці, виступивши в змішаних парах.

Близьким до подіуму був і Тарас Мельничук – він посів четверте місце у пауерліфтингу в суперхевівейті, відставши від бронзового призера француза Ніколя Пейро всього на 0,04 бала.

Усі медалі України 15 серпня:

"Золото"

Анатолій Новописьменний (пауерлифтинг, важка категорія)

"Бронза"

Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда (спортивна аеробіка, змішана пара)

Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда (фото: facebook.com/minmolodsport)

Що у медальному заліку

За два дні до завершення форуму в активі України 35 медалей: 15 золотих, 9 срібних та 11 бронзових. "Синьо-жовті" залишаються третіми, поступаючись Німеччині за кількістю срібних та бронзових нагород.

Всесвітні ігри-2025, медальний залік, топ-5