Две награды и историческое достижение: Украина среди лидеров медального зачета на Всемирных играх-2025
В китайском Чэнду завершился восьмой соревновательный день Всемирных игр-2025. Украинская сборная пополнила свой медальный зачет двумя наградами и удержала позицию в топ-3 общего зачета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Достижения восьмого дня
"Золото" в мужском пауэрлифтинге в силовом двоеборье хевивейта получил четырехкратный чемпион мира Анатолий Новописьменный. Еще одну награду, но уже бронзовую, принесли Анастасия Курашвили и Станислав Галайда, которые выиграли первую в истории Украины медаль Всемирных игр в спортивной аэробике, выступив в смешанных парах.
Близким к подиуму был и Тарас Мельничук - он занял четвертое место в пауэрлифтинге в суперхевивейте, отстав от бронзового призера француза Николя Пейро всего на 0,04 балла.
Все медали Украины 15 августа:
"Золото"
- Анатолий Новописьменный (пауэрлифтинг, тяжелая категория)
"Бронза"
- Анастасия Курашвили и Станислав Галайда (спортивная аэробика, смешанная пара)
Анастасия Курашвили и Станислав Галайда (фото: facebook.com/minmolodsport)
Что в медальном зачете
За два дня до завершения форума в активе Украины 35 медалей: 15 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых. "Сине-желтые" остаются третьими, уступая Германии по количеству серебряных и бронзовых наград.
Всемирные игры-2025, медальный зачет, топ-5
- Китай - 27 золотых + 9 серебряных + 7 бронзовых = 43 наград
- Германия - 15 + 14 + 14 + 14 = 43
- Украина - 15 + 9 + 11 = 35
- Италия - 12 + 20 + 18 = 50
- Франция - 10 + 11 + 13 = 34
Также читайте, сколько золотых медалей получили украинцы в кикбоксинге на Играх-2025.
А еще вам будет интересно, от чего пришлось отказаться чемпиону Всемирных игр по каратэ, чтобы достичь такого результата.