Две награды и историческое достижение: Украина среди лидеров медального зачета на Всемирных играх-2025

Чэнду, Пятница 15 августа 2025 19:22
Две награды и историческое достижение: Украина среди лидеров медального зачета на Всемирных играх-2025 Фото: Анатолий Новописьменный на Всемирных играх (facebook.com/minmolodsport)
Автор: Андрей Костенко

В китайском Чэнду завершился восьмой соревновательный день Всемирных игр-2025. Украинская сборная пополнила свой медальный зачет двумя наградами и удержала позицию в топ-3 общего зачета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Достижения восьмого дня

"Золото" в мужском пауэрлифтинге в силовом двоеборье хевивейта получил четырехкратный чемпион мира Анатолий Новописьменный. Еще одну награду, но уже бронзовую, принесли Анастасия Курашвили и Станислав Галайда, которые выиграли первую в истории Украины медаль Всемирных игр в спортивной аэробике, выступив в смешанных парах.

Близким к подиуму был и Тарас Мельничук - он занял четвертое место в пауэрлифтинге в суперхевивейте, отстав от бронзового призера француза Николя Пейро всего на 0,04 балла.

Все медали Украины 15 августа:

"Золото"

  • Анатолий Новописьменный (пауэрлифтинг, тяжелая категория)

"Бронза"

  • Анастасия Курашвили и Станислав Галайда (спортивная аэробика, смешанная пара)

Анастасия Курашвили и Станислав Галайда (фото: facebook.com/minmolodsport)

Что в медальном зачете

За два дня до завершения форума в активе Украины 35 медалей: 15 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых. "Сине-желтые" остаются третьими, уступая Германии по количеству серебряных и бронзовых наград.

Всемирные игры-2025, медальный зачет, топ-5

  1. Китай - 27 золотых + 9 серебряных + 7 бронзовых = 43 наград
  2. Германия - 15 + 14 + 14 + 14 = 43
  3. Украина - 15 + 9 + 11 = 35
  4. Италия - 12 + 20 + 18 = 50
  5. Франция - 10 + 11 + 13 = 34

