Дві медалі для України на Олімпіаді та запуск застосунку "Армія+": новини за 8 серпня

Насібов програв фінал Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов програв іранцю Саїду Есмаїлі Лейвесі вирішальну сутичку олімпійського турніру.

Поєдинок завершився з рахунком 6:5 на користь іранця.

Беленюк завоював бронзову медаль Олімпійських ігор

Українець Жан Беленюк переміг польського борця Аркадіуша Марцина Кулинича у сутичці за третє місце на Олімпіаді 2024 року.

Український спортсмен зміг здолати свого опонента з рахунком 3:1.

Електронні рапорти і не лише. Застосунок Армія+ для військових офіційно запустили

В Україні офіційно запустили застосунок для українських військовослужбовців Армія+. Він включає оформлення рапортів онлайн, а також ряд інших послуг.

Про офіційний запуск роботи програми оголосив президент Володимир Зеленський.

Більш детально про "Армію+" - у матеріалі РБК-Україна.

Українські військові на Оріхівському напрямі знищили російську ЗРК "Бук-М3"

У ніч на 8 серпня на Оріхівському напрямку біля села Запоріжжя на окупованій території українські військові знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3".

"Це сучасний модернізований ЗРК, прийнятий на озброєння Росії у 2016 році. Також у районі Великих Копанів у Херсонській області було знищено ЗРК "Оса", - розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Ліховий.

В Україні знову повернули відключення світла

8 серпня "Укренерго" застосовувало обмеження енергопостачання для промисловості та бізнесу.

Однією з причин став високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30 на півдні та сході країни.

Україна взяла під контроль газову станцію "Газпрому" біля Суджі, - WP

У Курській області вже третій день точаться бої. Росіяни заявляють, що українські сили зайняли кілька прикордонних сіл та частину міста Суджа, пише The Washington Post.

Як уточнило видання, Україна зараз контролює газовимірювальну станцію на відстані близько п'яти миль (близько 8 км) від кордону з Росією.