В Україні знову повернули відключення світла, обмежуватимуть вже сьогодні
Сьогодні, 8 серпня, "Укренерго" застосовуватиме обмеження енергопостачання для промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".
Обмеження енергопостачання діятимуть з 17:00 до 22:00. Буде задіяна одна черга.
Водночас відключення не торкнуться населення, а також:
- критичної інфраструктури;
- об'єктів оборонної промисловості.
Серед причин застосування обмежень:
- дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;
- високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30 на півдні та сході країни.
Ситуація зі світлом
Від початку року Російська Федерація завдала вже вісім масованих атак проти енергооб'єктів України. Внаслідок обстрілів було втрачено 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Зокрема для населення й бізнесу повернулись графіки відключен світла.
В середині літа обмеження енрегопостачання були більш жорсткішими через аномальну спеку, втім, після похолодання, протягом останнього тижня, "Укренерго" скасувало графіки.
Тим часом експерти, в коментарі РБК-Україна, припускали, що обмеження, ймовірно, можуть повернутись й в серпні, якщо буде спека в 30-40 градусів і вище.
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