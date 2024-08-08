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В Україні знову повернули відключення світла, обмежуватимуть вже сьогодні

Четвер 08 серпня 2024 15:52
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В Україні знову повернули відключення світла, обмежуватимуть вже сьогодні Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 8 серпня, "Укренерго" застосовуватиме обмеження енергопостачання для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

Обмеження енергопостачання діятимуть з 17:00 до 22:00. Буде задіяна одна черга.

Водночас відключення не торкнуться населення, а також:

  • критичної інфраструктури;
  • об'єктів оборонної промисловості.

Серед причин застосування обмежень:

  • дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;
  • високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30 на півдні та сході країни.

Ситуація зі світлом

Від початку року Російська Федерація завдала вже вісім масованих атак проти енергооб'єктів України. Внаслідок обстрілів було втрачено 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Зокрема для населення й бізнесу повернулись графіки відключен світла.

В середині літа обмеження енрегопостачання були більш жорсткішими через аномальну спеку, втім, після похолодання, протягом останнього тижня, "Укренерго" скасувало графіки.

Тим часом експерти, в коментарі РБК-Україна, припускали, що обмеження, ймовірно, можуть повернутись й в серпні, якщо буде спека в 30-40 градусів і вище.

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