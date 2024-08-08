Українські військові на Оріховському напрямку знищили російський ЗРК "Бук-М3"

В ніч на 8 серпня на Оріховському напрямку, біля села Запоріжжя на окупованій території, українські військові знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3".

Про це заявив речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Це сучасний модернізований ЗРК, прийнятий на озброєння Росії у 2016 році. Також у районі Великих Копанів у Херсонській області було знищено ЗРК "Оса", - зазначив він.

Лиховій повідомив, що за останні два дні на Оріхівському напрямку було знищено ще один ЗРК "Бук-М1", а також ще один "Тор" і два "Буки" впродовж тижня.

"Можна сказати, що триває своєрідний "геноцид" російських ЗРК, адже з початку місяця в Запорізькій області вже було знищено шість таких комплексів", - додав речник.

Зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" є одним з найсучасніших зразків зброї у своєму класі, що стоїть на озброєнні російської армії. Він призначений для ефективного знищення широкого спектру повітряних цілей, включаючи літаки, вертольоти, крилаті ракети та безпілотні літальні апарати, на малих і середніх висотах.