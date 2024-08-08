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Українські військові на Оріховському напрямку знищили російський ЗРК "Бук-М3"

Четвер 08 серпня 2024 13:47
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Українські військові на Оріховському напрямку знищили російський ЗРК "Бук-М3" Фото: російський ЗРК "БУК-М3" (росЗМІ)
Автор: Валерія Поліщук

В ніч на 8 серпня на Оріховському напрямку, біля села Запоріжжя на окупованій території, українські військові знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3".

Про це заявив речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Це сучасний модернізований ЗРК, прийнятий на озброєння Росії у 2016 році. Також у районі Великих Копанів у Херсонській області було знищено ЗРК "Оса", - зазначив він.

Лиховій повідомив, що за останні два дні на Оріхівському напрямку було знищено ще один ЗРК "Бук-М1", а також ще один "Тор" і два "Буки" впродовж тижня.

"Можна сказати, що триває своєрідний "геноцид" російських ЗРК, адже з початку місяця в Запорізькій області вже було знищено шість таких комплексів", - додав речник.

Зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" є одним з найсучасніших зразків зброї у своєму класі, що стоїть на озброєнні російської армії. Він призначений для ефективного знищення широкого спектру повітряних цілей, включаючи літаки, вертольоти, крилаті ракети та безпілотні літальні апарати, на малих і середніх висотах.

Ситуація на південному напрямку

Речник Лиховій раніше повідомив, що українські підрозділи на південному напрямку продовжують оборонну операцію, покращуючи тактичне положення та досягаючи успіхів. Хоча фронт загалом стабільний, деякі ділянки залишаються динамічними.

За його словами, російським окупантам бракує ресурсів для масштабного наступу, і протягом минулої доби було зафіксовано сім невдалих атак малими піхотними групами.

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