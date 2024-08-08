Україна взяла під контроль газову станцію "Газпрому" біля Суджі, - WP

У Курській області вже третій день тривають бої. Росіяни заявляють, що українські сили зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Попри всі заяви росіян офіційно інформацію про захоплення територій Україною наразі підтвердити не вдалось. Зазначається, що це може бути найбільшою наземною операцію на територію Росії.

Цікаво і те, що нещодавно Україна отримала від США дозвіл на нанесення ударів по російських військах у деяких точках на кордоні. Американський чиновник, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити це питання, сказав, що Вашингтон намагається зв'язатися з українськими військовими, щоб дізнатися більше про операцію та її цілі.

Водночас один з радників президента України Володимира Зеленського заявив у коментарі Washington Post, що Вашингтон досі не критикував Україну за транскордонний напад, заявив радник президента України Володимира Зеленського. За його словами, Україна зараз контролює газовимірювальну станцію на відстані близько п'яти миль (близько 8 км - ред.) від кордону з Росією.

На фоні цих заяв Росія посилила охорону навколо Курської атомної електростанції.

Вчора у коментарі РБК-Україна в "Оператор ГТС України" підтвердили, що транспортування газу до Європи відбувається у штатному режимі. Адже станція є ключовим об’єктом постачання російського газу до Європи через Україну, та єдиною точкою, через яку російський газ надходить до України для його транспортування до європейських країн. Сама станція знаходиться у 7 кілометрах від міста Суджа.

Бої у Курській області

Вранці вівторка, 6 серпня, почала поширюватись інформація щодо початку боїв у Курській області, вони тривають вже третій день. Росіяни традиційно звинуватили у всьому Україну та почали евакуацію місцевих жителів з низки населених пунктів.

Російський диктатор Володимир Путін через понад добу відреагував на події у Курській області. Він скликав нараду з військовим комадуванням, а пізніше в області оголосили режим надзвичайної ситуації. Сьогодні ж російська влада прийняла рішення виплачувати по 10 тисяч рублів (116 доларів) тим жителям Курської області, які покинули небезпечні райони регіону.

Більш детально про ситуацію в російському регіоні - у матеріалі РБК-Україна.

Окрім цього РБК-Україна зібрало дані про те, які важливі для РФ об'єкти розташовані у Суджанському районі.

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