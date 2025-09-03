UA

Дві атаки за ніч і пожежа: з'явились кадри наслідків на Хмельницьку область

Фото: наслідки ракетно-дронової атаки на Хмельницьку область (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Вночі та зранку 3 вересня російські війська двічі атакували Хмельницьку область ракетами та дронами. Внаслідок обстрілів загорівся гаражний комплекс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Як проінформували у ДСНС, через удари виникла пожежа на території гаражного комплексу.

За попередньою інформацією, 10 гаражів повністю зруйновано, ще 5 охопило вогнем. Рятувальники вже локалізували пожежу та продовжують гасіння і розбір конструкцій.

Дані про можливих постраждалих уточнюються. 

Також у ДСНС оприлюднила фото з місця ліквідації пожежі, на яких видно загоряння та роботу аварійних служб.

 
Фото: наслідки ракетно-дронової атаки на Хмельницьку область (t.me/dsns_telegram)

 

Атака на Україну 3 вересня

У ніч проти середи, росіяни здійснили чергову комбіновану атаку проти України, використовуючи крилаті ракети з літаків стратегічної авіації, "Калібри" та ударні безпілотники. Низка областей зазнали ударів.

У Хмельницькому через атаку пошкоджені будинки, навчальний заклад, комунальна інфраструктура та інше. Також є проблеми з електропостачанням та громадським транспортом.

Загалом цієї ночі росіяни випустили по Україні 502 дрони та 24 ракети. Повітряна оборона знищила або подавила 451 повітряну ціль.

Детальніше про наслідки комбінованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

