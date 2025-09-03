Дві атаки за ніч і пожежа: з'явились кадри наслідків на Хмельницьку область

Атака на Україну 3 вересня

У ніч проти середи, росіяни здійснили чергову комбіновану атаку проти України, використовуючи крилаті ракети з літаків стратегічної авіації, "Калібри" та ударні безпілотники. Низка областей зазнали ударів.

У Хмельницькому через атаку пошкоджені будинки, навчальний заклад, комунальна інфраструктура та інше. Також є проблеми з електропостачанням та громадським транспортом.

Загалом цієї ночі росіяни випустили по Україні 502 дрони та 24 ракети. Повітряна оборона знищила або подавила 451 повітряну ціль.

Детальніше про наслідки комбінованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.