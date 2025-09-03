Две атаки за ночь и пожар: появились кадры последствий на Хмельницкую область

Атака на Украину 3 сентября

В ночь на среду, россияне совершили очередную комбинированную атаку против Украины, используя крылатые ракеты с самолетов стратегической авиации, "Калибры" и ударные беспилотники. Ряд областей подверглись ударам.

В Хмельницком из-за атаки повреждены дома, учебное заведение, коммунальная инфраструктура и прочее. Также есть проблемы с электроснабжением и общественным транспортом.

Всего этой ночью россияне выпустили по Украине 502 дрона и 24 ракеты. Воздушная оборона уничтожила или подавила 451 воздушную цель.

Подробнее о последствиях комбинированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.