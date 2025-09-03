ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Две атаки за ночь и пожар: появились кадры последствий на Хмельницкую область

Среда 03 сентября 2025 10:27
UA EN RU
Две атаки за ночь и пожар: появились кадры последствий на Хмельницкую область Фото: последствия ракетно-дроновой атаки на Хмельницкую область (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Ночью и утром 3 сентября российские войска дважды атаковали Хмельницкую область ракетами и дронами. В результате обстрелов загорелся гаражный комплекс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Как проинформировали в ГСЧС, из-за ударов возник пожар на территории гаражного комплекса.

По предварительной информации, 10 гаражей полностью разрушены, еще 5 охватило огнем. Спасатели уже локализовали пожар и продолжают тушение и разбор конструкций.

Данные о возможных пострадавших уточняются.

Также в ГСЧС обнародовала фото с места ликвидации пожара, на которых видно возгорание и работу аварийных служб.

Фото: последствия ракетно-дроновой атаки на Хмельницкую область (t.me/dsns_telegram)

Атака на Украину 3 сентября

В ночь на среду, россияне совершили очередную комбинированную атаку против Украины, используя крылатые ракеты с самолетов стратегической авиации, "Калибры" и ударные беспилотники. Ряд областей подверглись ударам.

В Хмельницком из-за атаки повреждены дома, учебное заведение, коммунальная инфраструктура и прочее. Также есть проблемы с электроснабжением и общественным транспортом.

Всего этой ночью россияне выпустили по Украине 502 дрона и 24 ракеты. Воздушная оборона уничтожила или подавила 451 воздушную цель.

Подробнее о последствиях комбинированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкая область Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
Новости
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике