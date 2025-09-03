Две атаки за ночь и пожар: появились кадры последствий на Хмельницкую область
Ночью и утром 3 сентября российские войска дважды атаковали Хмельницкую область ракетами и дронами. В результате обстрелов загорелся гаражный комплекс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Как проинформировали в ГСЧС, из-за ударов возник пожар на территории гаражного комплекса.
По предварительной информации, 10 гаражей полностью разрушены, еще 5 охватило огнем. Спасатели уже локализовали пожар и продолжают тушение и разбор конструкций.
Данные о возможных пострадавших уточняются.
Также в ГСЧС обнародовала фото с места ликвидации пожара, на которых видно возгорание и работу аварийных служб.
Атака на Украину 3 сентября
В ночь на среду, россияне совершили очередную комбинированную атаку против Украины, используя крылатые ракеты с самолетов стратегической авиации, "Калибры" и ударные беспилотники. Ряд областей подверглись ударам.
В Хмельницком из-за атаки повреждены дома, учебное заведение, коммунальная инфраструктура и прочее. Также есть проблемы с электроснабжением и общественным транспортом.
Всего этой ночью россияне выпустили по Украине 502 дрона и 24 ракеты. Воздушная оборона уничтожила или подавила 451 воздушную цель.
Подробнее о последствиях комбинированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.