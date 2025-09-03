Две атаки за ночь и пожар: появились кадры последствий на Хмельницкую область

Ночью и утром 3 сентября российские войска дважды атаковали Хмельницкую область ракетами и дронами. В результате обстрелов загорелся гаражный комплекс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Также в ГСЧС обнародовала фото с места ликвидации пожара, на которых видно возгорание и работу аварийных служб.

По предварительной информации, 10 гаражей полностью разрушены, еще 5 охватило огнем. Спасатели уже локализовали пожар и продолжают тушение и разбор конструкций.

Как проинформировали в ГСЧС, из-за ударов возник пожар на территории гаражного комплекса.

Атака на Украину 3 сентября

В ночь на среду, россияне совершили очередную комбинированную атаку против Украины, используя крылатые ракеты с самолетов стратегической авиации, "Калибры" и ударные беспилотники. Ряд областей подверглись ударам.

В Хмельницком из-за атаки повреждены дома, учебное заведение, коммунальная инфраструктура и прочее. Также есть проблемы с электроснабжением и общественным транспортом.

Всего этой ночью россияне выпустили по Украине 502 дрона и 24 ракеты. Воздушная оборона уничтожила или подавила 451 воздушную цель.

Подробнее о последствиях комбинированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.