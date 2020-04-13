Две трети киевлян недовольны работой Верховной рады

Деятельностью Верховной рады Украины недовольны - 63% жителей Киева, довольны - 18%, затруднились оценить - 19%. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 44% киевлян недовольны деятельностью президента Владимира Зеленского, довольны 43%, еще 14% затруднились ответить.

Деятельностью премьер-министра Дениса Шмыгаля недовольны - 37% киевлян, удовлетворены - 22%. При этом 43% пока не смогли дать оценок его работе.

Деятельностью городского главы Киева Виталия Кличко довольны 54%, недовольны - 32%, затруднились ответить - 14%. Работой столичного городского совета довольны 35%, недовольны - 35%, затруднились оценить - 28%.

При условии проведения выборов в мэры Киева кандидатура Виталия Кличко поддержали бы 38,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Сергея Притулу поддержали бы 9,1% таких опрошенных, Сергея Ткаченко - 8,8%, Андрея Пальчевского - 8,2%, Александра Омельченко - 6,4%, Александра Попова - 5,2%, Борилава Березу - 4,4%. Рейтинги других кандидатов - менее 4%. Не определились с выбором - около четверти опрошенных.

На выборах в городской совет за партию "Слуга народа" проголосовали бы 22,3% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах, 18,6% -за партию "Европейская солидарность", 13,5% - за партию "УДАР", 9,4% - партию "Батькивщина", 7,2% - партию "Оппозиционная платформа - За життя", 5,9% - партию "Голос", 3,8% - партию Шария, 3,2% - партию "Сила и честь". Рейтинг других политических сил - менее 3%. Затруднились с выбором около четверти опрошенных.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 4-7 апреля 2020 года методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Напомним по данным опроса КМИС, в конце марта 2020 году к президенту Владимиру Зеленскому положительно относятся 46% тех украинцев, кто знает политика, нейтрально - 33%, отрицательно - 21%.

Напомним, в конце марта 40% украинцев считают, что власть преуспела в противодействии эпидемии коронавируса, 48% - придерживаются мнения, что нет.