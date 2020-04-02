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Социологи замерили рейтинг Зеленского во время карантина

Новости » Финансовый кризис 2020     02.04.2020 - 14:54
Социологи замерили рейтинг Зеленского во время карантина
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Положительно относятся к Зеленскому чуть меньше половины граждан

В конце марта 2020 году к президенту Владимиру Зеленскому положительно относятся 46% тех украинцев, кто знает политика, нейтрально - 33%, отрицательно - 21%. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По сравнению с февралем отношение к Зеленскому практически не изменилось. Месяц назад к президенту положительно относились 48% респондентов, нейтрально - 29%, отрицательно-24%.

В марте к новому премьеру Дениса Шмыгалю положительно относятся 11% тех, кто знает политика, нейтрально - 65%, отрицательно - 25%.

К спикеру парламента Дмитрию Разумкову положительно относятся 29% тех, кто знает политика (в феврале - 28%), нейтрально - 51% (в феврале - 51%), отрицательно - 21% (в феврале - 22%).

К руководителю офиса президента Андрею Ермаку положительно относятся 6% тех, кто знает политика (в феврале - 12%), нейтрально - 56% (в феврале - 57%), отрицательно - 38% (в феврале - 31%).

К главе МВД Арсену Авакову положительно относятся 12% тех, кто знает политика, нейтрально - 53%, отрицательно - 35%

Социологи замерили рейтинг Зеленского во время карантина

КМИС провел опрос с 27 по 30 марта 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Напомним, в конце марта 40% украинцев считают, что власть преуспела в противодействии эпидемии коронавируса, 48% - придерживаются мнения, что нет.

Как сообщало РБК-Украина, в конце февраля 2020 года к президенту Украины Владимиру Зеленскому положительно относились 47% украинцев, негативно - 24%.

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