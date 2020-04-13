Дві третини киян незадоволені роботою Верховної ради

Діяльністю Верховної ради України незадоволені - 63% жителів Києва, задоволені - 18%, важко оцінити - 19%. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 44% киян незадоволені діяльністю президента Володимира Зеленського, задоволені 43%, ще 14% не змогли відповісти.

Діяльністю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля незадоволені - 37% киян, задоволені - 22%. При цьому 43% поки не змогли дати оцінок його роботі.

Діяльністю міського голови Києва Віталія Кличка задоволені 54%, незадоволені - 32%, важко відповісти - 14%. Роботою столичної міської ради задоволені 35%, незадоволені - 35%, важко оцінити - 28%.

За умови проведення виборів в мери Києва кандидатура Віталія Кличка підтримали б 38,7% тих, хто визначився з вибором і має намір взяти участь у голосуванні. Сергія Притулу підтримали б 9,1% таких опитаних, Сергія Ткаченка - 8,8%, Андрія Пальчевського - 8,2%, Олександра Омельченка - 6,4%, Олександра Попова - 5,2%, Борилава Березу - 4,4%. Рейтинги інших кандидатів - менше 4%. Не визначилися з вибором - близько чверті опитаних.

На виборах до міської ради за партію "Слуга народу" проголосували б 22,3% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах, 18,6% - за партію "Європейська солідарність", 13,5% - за партію "УДАР", 9,4% - партію "Батьківщина", 7,2% - партію "Опозиційна платформа - За життя", 5,9% - партію "Голос", 3,8% - партію Шарія, 3,2% - партію "Сила і честь". Рейтинг інших політичних сил - менше 3%. Вагалися з вибором близько чверті опитаних.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 4-7 квітня 2020 року методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, в кінці березня 2020 року до президента Володимиру Зеленському позитивно ставляться 46% тих українців, хто знає політика, нейтрально - 33%, негативно - 21%.

Нагадаємо, в кінці березня 40% українців вважають, що влада досягла успіху в протидію епідемії коронавірсу, 48% - дотримуються думки, що ні.