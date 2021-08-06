Две художественные гимнастки из Украины выступят в финале Олимпиады в Токио

Две украинские спортсменки Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная выступят в финале Токио-2020. Финал состоится завтра, 7 августа, в 09:20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК .

"Сегодня на "Ариаке арене" стартовали соревнования представительниц художественной гимнастики. По итогам квалификации в индивидуальном многоборье в финал квалифицировались обе представительницы Украины", - говорится в сообщении.

Виктория Оноприенко выступила с 9-м результатом, а Кристина Пограничная - с 10-м.