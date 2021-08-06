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Две художественные гимнастки из Украины выступят в финале Олимпиады в Токио

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Пятница 06 августа 2021 14:52
Две художественные гимнастки из Украины выступят в финале Олимпиады в Токио Фото: художественная гимнастка Виктория Оноприенко (facebook.com/olympicua)
Автор: Инна Собора

Две украинские спортсменки Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная выступят в финале Токио-2020. Финал состоится завтра, 7 августа, в 09:20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК.

"Сегодня на "Ариаке арене" стартовали соревнования представительниц художественной гимнастики. По итогам квалификации в индивидуальном многоборье в финал квалифицировались обе представительницы Украины", - говорится в сообщении.

Виктория Оноприенко выступила с 9-м результатом, а Кристина Пограничная - с 10-м.

Ранее сообщалось, что украинские спортсмены в Токио уже завоевали больше медалей, чем на Олимпиаде-2016.

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