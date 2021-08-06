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Украинские спортсмены в Токио уже завоевали больше медалей, чем на Олимпиаде-2016

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Пятница 06 августа 2021 13:58
Украинские спортсмены в Токио уже завоевали больше медалей, чем на Олимпиаде-2016 Фото: олимпийский чемпион Жан Беленюк (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Украинские спортмены улучшили результат предыдущей Олимпиады по общему количеству медалей. В Токио уже получили 13 олимпийских наград, тогда как в Рио-де-Жанейро в 2016 году их было 11.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Украины.

На сегодня в копилке Украины насчитывается 13 медалей: 1 - "золото", 3 - "серебра", 9 бронзовых наград.

Для сравнения, на Олимпийских играх в Рио-2016 было завоевано 11 медалей, из которых 2 "золота", 5 серебряных медалей, 4 "бронзы".

Последний день соревнований в Токио-2020 - 8 августа.

За выигранные призовые места и медали на ХХХИИ Олимпийских играх, украинские спортсмены в этом году получат от государства денежную награду: олимпийское "золото" - 125 тысяч долларов, за "серебро" - 80 тысяч долларов, за "бронзу" - 55 тысяч долларов.

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