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Дві художні гімнастки з України виступлять у фіналі Олімпіади в Токіо

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П'ятниця 06 серпня 2021 14:52
Дві художні гімнастки з України виступлять у фіналі Олімпіади в Токіо Фото: художня гімнастка Вікторія Онопрієнко (facebook.com/olympicua)
Автор: Инна Собора

Дві українські спортсменки Вікторія Онопрієнко та Христина Погранична виступатимуть у фіналі Токіо-2020. Фінал відбудеться завтра, 7 серпня, о 09:20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.

"Сьогодні на "Аріаке арені" стартували змагання представниць художньої гімнастики. За підсумками кваліфікації в індивідуальному багатоборстві у фінал кваліфікувалися обидві представниці України", - йдеться в повідомленні.

Вікторія Онопрієнко виступила з 9-м результатом, а Христина Погранична - з 10-м.

Раніше повідомлялося, що українські спортсмени в Токіо вже здобули більше медалей, ніж на Олімпіаді-2016.

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