Дві художні гімнастки з України виступлять у фіналі Олімпіади в Токіо
Фото: художня гімнастка Вікторія Онопрієнко (facebook.com/olympicua)
Дві українські спортсменки Вікторія Онопрієнко та Христина Погранична виступатимуть у фіналі Токіо-2020. Фінал відбудеться завтра, 7 серпня, о 09:20.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.
"Сьогодні на "Аріаке арені" стартували змагання представниць художньої гімнастики. За підсумками кваліфікації в індивідуальному багатоборстві у фінал кваліфікувалися обидві представниці України", - йдеться в повідомленні.
Вікторія Онопрієнко виступила з 9-м результатом, а Христина Погранична - з 10-м.
Раніше повідомлялося, що українські спортсмени в Токіо вже здобули більше медалей, ніж на Олімпіаді-2016.