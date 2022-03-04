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Дважды предатель. СБУ допросила пленного, который в 2014 году был украинским военным

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Пятница 04 марта 2022 13:28
Дважды предатель. СБУ допросила пленного, который в 2014 году был украинским военным Фото: СБУ допросила полненого, который в 2014 году был украинским военным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники Службы безопасности Украины допросили очередного пленного. Оказалось, что он был украинским военным и предал страну в 2014 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"На видео СБУ - допрос очередного "орка" из РФ, который на самом деле оказался украинским военным-предателем и в 2014 году перешел на сторону оккупанта в Крыму!",- пишет пресс-служба.

По словам пленного, 24 февраля он получил приказ о наступлении на Украину и двинулся к Новой Коховки. Дальше должны были быть Николаев и Одесса.

Военным обещали, что им не придется обстреливать жилые дома, поскольку они просто пройдут рейдом. Якобы, все будет, как в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым.

"Отстав в бою от основных сил, предатель сдал себя и весь свой взвод украинским воинам. Теперь с ним работают следователи и контрразведка СБУ. Такие действия не могут остаться ненаказанными", - добавляет пресс-служба.

Напомним, что 24 февраля Россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины.

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