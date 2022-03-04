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Двічі зрадник. СБУ допитала полоненого, який у 2014 році був українським військовим

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П'ятниця 04 березня 2022 13:28
Двічі зрадник. СБУ допитала полоненого, який у 2014 році був українським військовим Фото: СБУ допитала полненого, який у 2014 році був українським військовим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники Служби безпеки України допитали чергового полоненого. Виявилося, що він був українським військовим та зрадив країну у 2014 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"На відео СБУ - допит чергового «орка» з РФ, який насправді виявився українським військовим-зрадником і у 2014 році перейшов на бік окупанта в Криму!", - пише пресслужба.

За словами полоненого, 24 лютого він отримав наказ про наступ на Україну й рушив до Нової Коховки. Далі мали бути Миколаїв та Одеса.

Військовим обіцяли, що їм не доведеться обстрілювати житлові будинки, оскільки вони просто пройдуть рейдом. Нібито, усе буде, як у 2014 році, коли Росія окупувала Крим.

"Відставши під час бою від основних сил, зрадник здав себе та весь свій взвод українським воїнам. Тепер з ним працюють слідчі та контррозвідка СБУ. Такі дії не можуть залишитися непокараними”, - додає пресслужба.

Нагадаємо, що 24 лютого Росія почала відкриту повномасштабну війну на території України.

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