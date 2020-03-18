В Марокко произошли два мощных торнадо

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Два крупных торнадо пронеслись возле жилых районов города

В Марокко в районе города Уэд-Зем пронеслись два мощных торнадо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Keraunos.

Как сообщается, местные жители города Уэд-Зем сняли на видео проявление непогоды, где два крупных торнадо пронеслись возле жилых районов города.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки два мощных торнадо пронеслись городом Нэшвилл, штат Теннеси. Торнадо разрушил более 40 домов, в том числе несколько жилых домов и школ города. Существенные убытки стихия нанесла местном аэропорту - разрушено несколько ангаров, повреждена линия электропередач.

РБК-Украина сообщало, что в январе на юге США в результате сильных торнадо погибли 11 человек. Среди погибших - двое человек в штате Луизиана. В Техасе пожарный и полицейский были сбиты автомобилем, который из-за гололеда съехал с дороги. Еще трое людей погибли в Алабаме. В результате непогоды более 200 тысяч человек в нескольких штатах остались без электроэнергии.

Также, в результате торнадо в Оклахоме в городе Эль-Рино погибли два человека.