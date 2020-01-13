В США в результате сильных ураганов погибли 11 человек

Иллюстративное фото (NOAA via Getty Images)

Ожидают, что ураганы затронут также восток и север страны

На юге США в результате сильных торнадо погибли 11 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Среди погибших - двое человек в штате Луизиана. В Техасе пожарный и полицейский были сбиты автомобилем, который из-за гололеда съехал с дороги. Еще трое людей погибли в Алабаме.

Более 200 тысяч человек в нескольких штатах в воскресенье утром оставались без электроэнергии. В стране отменены или задержаны сотни авиарейсов.

Ожидают, что ураганы затронут также восток и север страны.

Напомним, в результате обвала крыши нескольких зданий, который повлекли снегопады и дожди, в нескольких провинциях Афганистана погибли по меньшей мере 16 человек.

Кроме того, 28 декабря в США из-за сильного снежного шторма погибли по меньшей мере два человека. Так, один из погибших попал в ДТП из-за сложной обстановки на дорогах.