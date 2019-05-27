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В США произошел торнадо, есть жертвы

Новости » Происшествия    27.05.2019 - 23:00
В США произошел торнадо, есть жертвы
Иллюстративное фото (twitter.com/ARomero_WX)

В результате торнадо в Оклахоме погибли двое человек, еще 29 пострадали

В американском штате Оклахома в городе Эль-Рино пронесся торнадо, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

По информации местных спасателей, еще минимум 29 человек получили травмы. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили в Национальной метеорологической службе США, скорость ветра внутри торнадо достигала 264 км/час. Отмечается, что торнадо длился около четырех минут. Стихия разрушила часть поселения. Также от торнадо серьезно пострадал двухэтажный мотель American Budget Value Inn. Все постояльцы мотеля выжили.

Напомним, в апреле на юге Соединенных Штатов в результате внезапных паводков и торнадо в штатах Техас и Луизиана погибли по меньшей мере восемь человек, из них трое детей.

В Техасе небольшой городок Франклин был почти полностью уничтожен торнадо. В городе Вест-Монро в Луизиане водяной поток унес 13-летнего мальчика, он погиб. Позже полиция нашла еще одного утонувшего человека в машине, которую затопило внезапным паводком.

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