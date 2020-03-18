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У Марокко стались два потужні торнадо

Новини » Надзвичайні події     18.03.2020 - 13:10
У Марокко стались два потужні торнадо
Ілюсративне фото (twitter.com/ARomero_WX)

Два великих торнадо пронеслися біля житлових районів міста

В Марокко в районі міста Уед-Зем пронеслися два потужних торнадо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Keraunos.

Як повідомляється, місцеві жителі міста Уед-Зем зняли на відео прояв негоди, де два великих торнадо пронеслися біля житлових районів міста.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки два потужних торнадо пронеслися містом Нешвілл, штат Теннесі. Торнадо зруйнував понад 40 будинків, у тому числі кілька житлових будинків та шкіл міста. Суттєвих збитків стихія завдала місцевому аеропорту - зруйновано кілька ангарів, пошкоджена лінія електропередач.

Також РБК-Україна повідомляло, що в січні на півдні США в результаті сильних торнадо загинули 11 осіб. Серед загиблих - двоє осіб у штаті Луїзіана. У Техасі пожежний і поліцейський були збиті автомобілем, який через ожеледицю з'їхав з дороги. Ще троє людей загинули в Алабамі. Внаслідок негоди понад 200 тисяч осіб у кількох штатах залишилися без електроенергії.

Також, внаслідок торнадо в Оклахомі у місті Ель-Ріно загинули дві людини.

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