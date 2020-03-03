В США торнадо уничтожил более 40 зданий, есть погибшие

Фото: последствия торнадо в Нэшвилле (twitter.com/TNPhotoShelleyM)

Полиция города сообщила о двух погибших, спасатели продолжают разбирать завалы

В Соединенных Штатах Америки два мощных торнадо обрушились на город Нэшвилл штат Теннеси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что больше всего пострадал центр города. Торнадо разрушил больше 40 зданий, в том числе несколько жилых домов и школ города. Существенный ущерб стихия нанесла местному аэропорту - разрушено несколько ангаров, повреждена линия электропередач.

Фото: последствия торнадо в Нэшвилле (twitter.com/TNPhotoShelleyM, /PopularSleeze)

По данным полиции Нэшвилла, известно о двух смертельных случаях. Спасательные службы продолжают разбирать завалы домов, поэтому погибших может быть намного больше.

"Торнадо пронесся по округу. У нам есть люди в больнице, и, честно говоря, были смертельные случаи", - сказал мэр Нэшвилла Джон Купер.

Напомним, в январе на юге США в результате сильных торнадо погибли 11 человек. Среди погибших - двое человек в штате Луизиана. В Техасе пожарный и полицейский были сбиты автомобилем, который из-за гололеда съехал с дороги. Еще трое людей погибли в Алабаме. Вследствие непогоды более 200 тысяч человек в нескольких штатах в остались без электроэнергии.

Также РБК-Украина сообщало, что из-за торнадо в Оклахоме в городе Эль-Рино погибли два человека.