Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі

Понад 9 ГВт потужностей електрогенерації в Україні вже втрачено через руйнування енергооб'єктів російськими військами. До початку опалювального сезону важливо збільшити існуючі потужності на 2,5 ГВт. Але, на думку директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, це зробити навряд чи вдасться.

За рахунок закупівлі малих газотурбінних та газопоршневих електростанцій максимум можна буде повернути 80 МВт. Відновити зруйновану генерацію, на його думку, можна буде обсягом до 2 ГВт. Але є великі ризики, що відновлені об'єкти знову будуть атаковані росіянами.

Директор центру "Психея" Геннадій Рябцев більш оптимістичний у своїх прогнозах. Він вважає, що за рахунок встановлення малих генераційних потужностей можна буде отримати до 1,5 ГВт електроенергії. Плюс – згадані 2 ГВт за рахунок відновлення зруйнованих об'єктів.

Але втрати все одно більш значні. Україна лишилася без більшої частини маневреної генерації. Виведено з експлуатації дві ГЕС, з усіх ТЕС працюють лише 27%. Повернення в експлуатацію втрачених ТЕС малоймовірне через відсутність коштів, необхідного обладнання та загалом через слабку перспективність такої форми генерації.

У ЄС вже давно в центрі уваги "зелений підхід" до енергетики, який полягає у зниженні викидів вуглекислого та інших парникових газів. Декарбонізація – основна тема в енергетиці. Саме під "зелені" проекти можна отримати кредити. Для відновлення ТЕС у європейських банків гроші одержати складно. Поки що кредити під проекти будівництва малих об'єктів генерації намагаються знайти в українських банках.

Україні для ремонту пошкоджених об'єктів доводиться шукати старе обладнання в Європі. Володимир Зеленський, виступаючи 11 червня у Німеччині на конференції з відновлення України, закликав партнерів допомогти у цьому.

Зруйнований російською ракетою український об'єкт електрогенерації (фото: Getty Images)

"Ми маємо провести швидке та недороге відновлення об'єктів (генерації – ред.) до зими – за 3-4 місяці. Ми знаємо, як це зробити. І від вас просимо обладнання зупинених електростанцій та пряму фінансову підтримку. Це дозволить відреагувати на ситуацію тут і зараз, зберегти нормальне життя", - заявив він.

Збільшення генерації – наскільки це реально

У планах України вже цього року побудувати 1 ГВт маневреної теплової генерації та ще 4 ГВт у найближчі роки. "Саме у цій галузі європейські і зокрема німецькі компанії є технологічними лідерами. Саме в цій галузі ми маємо чіткий план, як побудувати до 1 ГВт потужностей вже цього року. Треба говорити не про перспективи, а про сьогоднішній день. І ще 4 ГВт – у найближчі роки", - сказав Зеленський на конференції у Німеччині.

Збільшення генерації – це поки що лише плани. Наскільки реально це зробити – поки не ясно. Переговори з партнерами продовжуються, і акцент у них робиться на децентралізацію, тобто на встановлення дрібних об'єктів генерації, ризик руйнування яких від обстрілів значно нижчий, ніж для великих ТЕС.

Міненерго працює над проектами розвитку децентралізованої енергосистеми з фокусом на локальні розподільчі мережі (разом із GE Venona), газопоршневі турбіни, установки зберігання енергії (разом із ЄБРР, Siemens Electronics).

У Міненерго РБК-Україна повідомили, що буде спрощено умови будівництва та розміщення газотурбінних установок, блочно-модульних котелень, дизельних/бензинових та газових генераторів (потужністю від 1 МВт і більше), а також пов'язаних з ними газових та електричних мереж.

Але відчутний ефект від цього очікується лише у середньо- та довгостроковій перспективі. Якщо говорити про поточний рік, то до зими у кращому разі за рахунок децентралізації можна буде відновити до 1 ГВт генерації. Такі очікування РБК-Україна підтвердили в Офісі президента.

Нові генераторні установки, швидше за все, встановлюватиме бізнес. Якщо все піде, як очікується, то для населення теоретично звільниться до 1 ГВт електроенергії. Але цього замало, вважає Рябцев.

"Якщо поділити обсяг на області, то виходить по 40 МВт. Це дуже мало", - сказав він у коментарі РБК-Україна. При цьому зазначив, що в нинішній ситуації слід вирішити питання з роботою Калуської ТЕЦ, яку зупинено через господарську суперечку. "Запуск Калуської ТЕЦ дозволить додатково отримати 200 МВт електроенергії", - зазначив Рябцев.

Учасники ринку вважають, що зростання генерації в 1 ГВт до кінця року за рахунок децентралізації – це дещо завищені очікування. Але при цьому згодні, що бізнес буде зацікавлений у диверсифікації.

Відключення світла в Києві (фото: Getty Images)

На даний момент промисловість споживає близько 4 ГВт електроенергії, половина з якої припадає на великі підприємства. Вони покривають дефіцит переважно за рахунок імпорту. А ось середні та дрібні, цілком можливо, зацікавляться децентралізованою генерацією.

"До них можуть увійти торгові мережі, мережі заправок, агропідприємства… Усі вони планують щось будувати. Тільки приватний бізнес зможе швидко, а швидко - це за два роки, децентралізувати нам генерацію", - сказав один зі співрозмовників видання, який представляє велику енергокомпанію. І це буде вигідно для компаній, оскільки вони продаватимуть резерв своїх потужностей державі, вважає він.

Ситуація налагодиться за два роки

В умовах очікуваного дефіциту електроенергії відключення світла триватимуть невизначений час. Для вирішення проблеми може знадобитися щонайменше два роки. Такий період у розмовах з РБК-Україна називали співрозмовники і в ОП, і в Кабміні, і в керівництві однієї з найбільших енергокомпаній.

До початку зими ситуація залежатиме насамперед від ремонту енергоблоків. Наприклад, у першій декаді червня було достроково завершено ремонт на одному з блоків АЕС і вже 9 червня в енергосистемі навіть виник профіцит. Для балансу енергосистеми на кілька годин довелося обмежити виробництво енергії від поновлювальних джерел (сонце, вітер, гідро). Але таких ситуацій не варто очікувати часто.

Незабаром ремонти на АЕС поновляться і дефіцит електроенергії збільшиться. Враховуючи, що для його покриття вже використано всі інструменти, єдине, що залишається, – економія. І тут уряд вирішив розпочати з себе. Всім органам влади доручено відмовитися від використання кондиціонерів. Просити менше використовуватиме кондиціонери будуть і населення.

Насправді кондиціонери споживають дуже багато електроенергії, і відмова від них може заощадити, за різними оцінками, які давали РБК-Україна в органах влади, від 1,5 до 3 ГВт. Це майже чверть від загального споживання влітку. Але механізму контролю за використанням кондиціонерів немає. Єдина надія – на свідомість українців.

Новий підхід до відключення світла

Ще один крок, який має намір зробити влада, - змінити систему відключень електроенергії. Досі ліміти споживання "Укренерго" доводило до областей. І вже на місцях визначали, кого і коли відключати. В результаті періоди, коли населення залишалося без світла, у різних областях суттєво різнилися – це залежало від кількості об'єктів критичної інфраструктури.

При цьому часто до критичних зараховували несподівані об'єкти, наприклад, один з готелів столиці, розповів співрозмовник в одній з енергокомпаній. А в промислових регіонах складність полягає ще й у тому, що підприємства, які імпортують 80% і більше електроенергії, не підпадають під відключення – це також скорочує ліміти для населення.

Нині методику змінюють. "Укренерго" доводитиме областям не ліміти споживання, а обсяги відключення. При цьому всі споживачі (за винятком критичної інфраструктури) будуть поділені в областях на 6 черг із певним сумарним споживанням. Залежно від того, на скільки потрібно буде скоротити споживання, даватиметься команда відключити одну, дві чи три черги.

Такий механізм тестується з кінця минулого тижня. Після його планового впровадження з 24 червня проблема зловживань при складанні списків критичних споживачів не вирішиться, але відключення мають стати однаковими за тривалістю та кількістю в усіх регіонах. Ситуацій, коли в одній області електрики немає, до прикладу, по 7 годин поспіль, а в іншій – не більше 2 годин, виникати не має.

Українцям доводиться виживати в екстремальних умовах (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

За словами заступника міністра енергетики Світлани Грінчук, механізм може бути вдосконалений. "Це буде постійний підхід (справедливий розподіл електроенергії – ред.). Сьогодні тестуємо один підхід, завтра – інший. Аналізуємо, дивимося, як краще для того, щоб максимально забезпечити споживачів електроенергією", - сказала вона в ефірі телемарафону.

Напруженою ситуація з енергопостачанням буде упродовж усього періоду теплої погоди. У вересні-жовтні стане трохи легше через зниження температури. Але у листопаді через похолодання ситуація знову ускладниться, оскільки споживання може зрости порівняно з літом майже у півтора рази.

І якщо потужності з виробництва електроенергії на той час суттєво не збільшаться, то за умови, що не буде нових серйозних пошкоджень об'єктів генерації та розподілу, найгіршим сценарієм можуть бути відключення електрики по 6-8 годин через кожні 2 години. Але цей сценарій можна вважати оптимістичним.

Під час підготовки матеріалу використовувалися публічні заяви чиновників, коментарі джерел видання в енергетичній сфері та коментарі профільних експертів для РБК-Україна.