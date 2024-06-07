ua en ru
Пт, 07 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Працюють лише 27% ТЕС. Шмигаль розповів про руйнування в енергосистемі

П'ятниця 07 червня 2024 19:10
UA EN RU
Працюють лише 27% ТЕС. Шмигаль розповів про руйнування в енергосистемі Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Станом на сьогодні внаслідок масованих обстрілів Росії зруйновано 42 енергоблоки. Лише 27% великих теплових електростанцій (ТЕС) залишаються в робочому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.

Як розповів Шмигаль, внаслідок обстрілів:

  • зруйновано 42 енергоблоки;
  • 27% великих ТЕС залишаються в робочому стані, 73% відповідно були зруйновані або ж пошкоджені;
  • 20 гідроенергетичних блоків наразі не працюють. Це ще 1,3 ГВт потужності.

Підготовка до зими

Прем'єр додав, що наразі Кабмін працює над відновленням, аби до зими мати якомога більше генерації. Зокрема опрацьовується питання захисту й збільшення імпорту з Європейського союзу (ЄС).

"Ми домовляємось, щоб спроможність імпортувати була відкрита максимально", - додав він.

Ситуація зі світлом в Україні

Внаслідок масованих ударів в Україні повернули графіки відключень. Раніше обмеження діяли лише для бізнесу, втім пізніше світло почали відключати й побутовим споживачам.

Як розповів перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, завтра, 8 червня, в Україні розпочне діяти новий порядок відключень електроенергії, що дозволить збільшити кількість годин "зі світлом".

У тому ж числі нещодавно почав діяти новий тариф на світло. Ціну підвищили на 60%. Втім, це був необхідний крок, який дозволить профінансувати ремонти електростанцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль Війна в Україні
NEWS
Необхідний резерв. На що здатні винищувачі Mirage 2000-5 та як можуть посилити ЗСУ
Необхідний резерв. На що здатні винищувачі Mirage 2000-5 та як можуть посилити ЗСУ
DAILY
Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут