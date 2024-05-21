ua en ru
Вт, 21 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чому тривалість відключень світла в регіонах різна: відповідь "Укренерго"

Україна, Вівторок 21 травня 2024 14:21
UA EN RU
Чому тривалість відключень світла в регіонах різна: відповідь "Укренерго" Фото: відключення світла у різних містах залежать критичної інфраструктури (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Різні інтервали відключень світла та різні сумарні добові відключення в регіонах та окремих населених пунктах обумовлені кількістю критичної інфраструктури в них.

Таке пояснення РБК-Україна надала компанія "Укренерго".

Як повідомили в компанії, "Укренерго" щодня прогнозує споживання на наступну добу і доводить до обленерго ліміти споживання по кожній області. Фактично надаються граничні обсяги споживання, за які в умовах дефіциту виходити не можна.

"Відповідно, якщо обленерго вкладаються в ліміт - графіки не діють. Якщо не вкладаються - діють графіки погодинних відключень", - зазначили в "Укренерго".

Графіки і черги відключень складають обленерго і застосовують таку кількість і тривалість черг, скільки необхідно, щоб триматися в ліміті.

"Це рішення обленерго, але логіка така: в областях, де багато критичної інфраструктури або військово-оборонної інфраструктури, яку не можна відключати, ці графіки для населення та бізнесу (магазини, ресторани тощо) відповідно будуть більшими, ніж для областей, де критичної інфраструктури менше", - додали в "Укренерго".

Відключення світла

Нагадаємо, навесні 2024 року російська армія відновила удари по енергосистемі України. Були зруйновані теплові електростанції, постраждали і гідроелектростанції. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Україна втратила близько 8 гВт потужності в системі.

Через це в Україні знову почали відключати світло для населення за графіками. Зазвичай це відбувається в пікові години - зранку та ввечері. Через значний обсяг сонячної енергії "Укренерго" скасувало обмеження вдень 21 травня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Відключеня світла
NEWS
В Україні скасували відключення світла сьогодні вдень: у чому причина
В Україні скасували відключення світла сьогодні вдень: у чому причина
DAILY
5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна 5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни